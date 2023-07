Die Reinigung der Planken ist ein paar Tage früher abgeschlossen als geplant. Wie im vergangenen Jahr war kurz nach dem Stadtfest eine Spezialfirma aus den Niederlanden im Einsatz, um das helle Pflaster der Einkaufsstraße von solch hartnäckigem Schmutz zu befreien, dem die Mannheimer Stadtreinigung nicht Herr wird. Aus Rücksicht auf die Gastronomie und den Einzelhandel sowie den Straßenbahnverkehr wurde die Reinigung laut Stadt in die Abend- und Nachtstunden gelegt. Dabei sei die Pflasterfläche, die rund 20.000 Quadratmeter umfasse, mit Spezialhochdruckmaschinen abgestrahlt worden, heißt es aus dem Rathaus. Neben den Planken wurde auch der Bodenbelag in den neu gepflasterten Seitenstraßen und zwischen den Quadraten D1/E1 bis O7/P7 behandelt. Wie lange das Pflaster nach der diesjährigen Grundreinigung hell erstrahlt, hänge im Wesentlichen vom Verhalten der Besucher der Innenstadt ab, so die Stadt. Die Mannheimer Reinigungsteams seien täglich auf den Planken unterwegs, auch an Sonn- und Feiertagen. Gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Ölflecken, Reifenabrieb der Lieferfahrzeuge und Zigarettenkippen gebe es zusätzlich eine wöchentliche Nassreinigung.