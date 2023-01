Es gibt gute Neuigkeiten von Helena. Die Katzendame, die von ihrem Vorbesitzer nach einem Oberschenkelbruch im Tierheim gelandet war, weil sich der Vorbesitzer die teure Behandlung nicht leisten konnte und sie deshalb einschläfern wollte, ist übern Berg. Trotz ohnehin knapper Kassen und unter erschwerten Bedingungen hatte das Tierheim die Kosten für Operation und Nachbehandlung in Höhe von rund 2000 Euro übernommen. Und die Ludwigshafener Tierfreunde haben geholfen. Nach der Berichterstattung in der RHEINPFALZ füllte sich das Spendenkonto. „Die benötigte Summe kam zusammen, so dass wir nun uns ohne finanzielle Sorgen erst um die Genesung und dann um die Vermittlung kümmern können“, berichtet Panja Bergmann, Sprecherin des Ludwigshafener Tierheims. Damit sei der Einrichtung eine enorme finanzielle Last von den Schultern genommen. „Dafür möchten wir uns von Herzen bei allen Spendern bedanken“, so Bergmann. Sie empfiehlt wegen der gestiegenen Behandlungskosten in der Tiermedizin allen Besitzern eine Tierversicherung, die im Fall der Fälle die Kosten trägt.

Unglücklich gestürzt

Wie berichtet, war der Besitzer unglücklich über seine Katze gestürzt, die sich dabei den Oberschenkel brach. Angesichts der Operationskosten von allein 1000 Euro brachte der Vorbesitzer die Katze in eine Tierarztpraxis und wusste keinen anderen Ausweg als die Einschläferung. Die Praxis hatte daraufhin das Tierheim alarmiert, dass die Kosten nach reiflicher Überlegung trotz angespannter Finanzlage übernahm, inklusive Nachbehandlung und Physiotherapie. „Ein einmaliger Fall“, hatte Bergmann von vornherein klargestellt.