Weil er einer Katze ausweichen wollte, ist ein 38-jähriger Autofahrer am Sonntag um 16 Uhr in der Blücherstraße (Hemshof) gegen das Fahrzeug eines 27-Jährigen gestoßen. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Da der 27-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort war, hinterließ der 38-Jährige laut Polizei seine Kontaktdaten auf einem Zettel am Auto. Danach fuhr er weg. Womit der Mann nicht gerechnet hatte: Damit beging er Fahrerflucht. Die Polizei weist deshalb darauf hin: Warten Sie immer, bis der Eigentümer des anderen Fahrzeugs vor Ort ist oder melden Sie den Unfall der Polizei.

Zeugen gesucht

Auch in der Oggersheimer Oderstraße ist es am Sonntag zwischen 12 und 12.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 33-Jährige hatte ihren Honda auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als sie zurückkam, sah sie, dass ihre Heckstoßstange durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Dabei dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.