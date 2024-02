Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) hat am Freitag zwei Förderbescheide über 4,2 Millionen Euro an die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) überreicht. Mit den Fördermitteln will die RNV unter anderem den barrierefreien Ausbau von Straßenbahnhaltestellen, die Erhöhung der Streckengeschwindigkeit sowie den Ausbau von Park+Ride-Anlagen entlang der Rhein-Haardtbahn vorantreiben. Dabei sollen Haltestellen in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Landkreis Bad Dürkheim umgebaut und ergänzt werden.

Übergabe im Sonderzug

Die Übergabe der Bescheide hat auf einer Fahrt mit einem Sonderzug von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim stattgefunden. „Durch unsere Fördermittel wollen wir dazu beitragen, dass die Strecke weiter umfassend modernisiert und fit für die Zukunft gemacht wird“, so Eder. Die Rhein-Haardtbahn gehöre mit ihren über 100 Jahren „zu den Pionieren der Elektromobilität“, sagte die Ministerin.

Von einem Meilenstein für die Rhein-Haardtbahn spricht Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. „Durch die finanzielle Unterstützung von 4,2 Millionen Euro können Investitionen in diese traditionsreiche Strecke getätigt werden, um die Verbindung zwischen Rhein und Haardt nachhaltig zu verbessern“, ist er überzeugt.

7200 Fahrgäste pro Tag

„Seit über zehn Jahren verbessern wir kontinuierlich die Technik und Infrastruktur auf der über 16 Kilometer langen Rhein-Haardtbahn-Strecke und haben damit die Qualität unseres Angebots für unsere Fahrgäste immer weiter erhöht“, sagt Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der RNV. „Wir befördern mittlerweile an einem durchschnittlichen Werktag über 7200 Fahrgäste zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen.“

„Mit der Anlage und Erweiterung von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen werden multimodale Wegeketten von Haustür zu Haustür optimiert“, zeigt sich die Ministerin überzeugt. „Mit den Investitionen in den barrierefreien Ausbau von Haltestellen wird für alle Menschen ein gleichberechtigter Zugang zum öffentlichen Schienenverkehr ermöglicht.“

Wechsel zur Straßenbahn erleichtern

Dank der Finanzmittel kann die RNV unter anderem den barrierefreien Ausbau von Haltepunkten, die Erhöhung der Streckengeschwindigkeit sowie den Ausbau von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen entlang der Strecke der Rhein-Haardtbahn in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Landkreis Bad Dürkheim umsetzen.

In Ludwigshafen wird insbesondere die Haltestelle Mannheimer Tor umgebaut. Etwa 2,3 Millionen Euro der Fördersumme sollen für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle investiert werden. Rund 1,9 Millionen Euro sind für die Modernisierung der Rhein-Haardtbahnvorgesehen.