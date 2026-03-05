Besondere Leistungen im Fach Religion sowie ein starkes kirchliches und soziales Engagement: Das Katholische Stadtdekanat hat wieder angehende Schulabgänger ausgezeichnet.

Vier Schülerinnen und fünf Schüler aus sechs Ludwigshafener Schulen haben die besondere Auszeichnung erhalten. „Die Kirche wächst, es kommen immer mehr junge Menschen zu uns“, befand der aus der Pfalz stammende Pfarrer Florian Pletscher als Festredner in seinem Vortrag „Kirche unter dem Polarkreis – Was wir von der norwegischen Diaspora gelernt haben“. Pletscher arbeitet seit vier Jahren im Bistum Trondheim in Norwegen. Er gab bei der Ehrung Einblicke in den christlichen Alltag am Polarkreis, wo nur rund drei Prozent der Bevölkerung katholisch sind. Trotzdem gebe sich die Kirche dort lebendig und international, sagte er. „Die Kirche strahlt Freude aus.“

Das galt auch für die Feierstunde im Heinrich-Pesch-Haus, bei der Dekan Dominik Geiger „schon ein wenig Abschlussstimmung“ verspürte. Denn auch wenn die endgültigen Abschlussprüfungen in Gymnasien und Realschulen noch bevorstehen, so markierte die Preisverleihung für die neun Preisträger doch schon der Anfang vom Ende der Schullaufbahn.

Nach dem Festvortrag und den musikalischen Beiträgen von Volker und Severin Günther (Trompete und Klavier) zeichnete Dekan Geiger die Preisträger aus, die Streitschlichter, Messdiener, Schülersprecher, Trainer oder Redakteur der Schülerzeitung sind oder waren. Eines haben alle Preisträger gemeinsam: Neben herausragenden Leistungen im Fach katholische Religion sind sie vielfältig engagiert und interessiert. Geigers Dank galt auch den Religionslehrern für ihren täglichen Einsatz: „Sie sind wichtige Glaubenszeugen.“ Den jungen Menschen empfahl er: „Nehmen Sie den Glauben als Angebot wahr, das ihnen zunächst einmal etwas bringen will.“

Die Preisträger

Konstantin Scholz (Theodor-Heuss-Gymnasium), Chiara Schiliro (IGS Ernst Bloch), Alen Katow (Anne-Frank-Realschule plus), Jana Munz, Filip und Jakob Pedljo (Max-Planck-Gymnasium), Christina Calafato und Elena Rutz (Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium) und Matej Berger (Carl-Bosch-Gymnasium).