Bei der katholischen Kirche St. Josef in Friesenheim gibt es dieses Jahr gleich zwei Gründe zum Feiern: Es jähren sich zwei für das Gotteshaus große Ereignisse.

Zwei Jubiläen gibt es bei der katholischen Kirche St. Josef in Friesenheim zu feiern. Wie das katholische Stadtdekanat mitteilt, wird bei einem Festgottesdienst sowohl der Grundsteinlegung des ersten Kirchenbaus an dieser Stelle vor 100 Jahren als auch der Weihe des Neubaus vor 70 Jahren gedacht. Am Sonntag, 22. März, wird das Festamt ab 11 Uhr in der Kirche zelebriert.

Das damals neue Gotteshaus sei nötig geworden, erläutert Stadtdekanats-Sprecherin Anette Konrad, als in den 1920er-Jahren die bis dahin unbesiedelte Fläche zwischen dem Hemshof und Friesenheim mit großflächigen, mehrstöckigen Wohnanlagen bebaut worden sei. Die Pfarrei St. Josef sei dann 1922 errichtet, 1926 die Pfarrkirche geweiht worden. Diese sei im Zweiten Weltkrieg und durch das Explosionsunglück bei der nahegelegenen BASF – die sogenannte Kesselwagenexplosion vom Juli 1948 – zerstört worden. 1949 habe die Gemeinde mit dem Kirchenneubau begonnen und am 8. Juli 1956 sei die Kirche durch den Speyerer Bischof Isidor Markus geweiht worden.

Spenden ermöglichten Umgestaltung

Der Neubau, dreischiffig, mit 35 Meter hohem Turm, ist ein typisches Kirchengebäude der 1950er-Jahre, in schlichter Hallenform mit großzügigem Chorraum. Die Kirche trägt im Inneren wie auch von außen die Handschrift des 2012 verstorbenen Münchener Künstlers Max Faller. Eine Reihe von Kunstobjekten seien bei der zwischen 1980 und 1982 erfolgten Renovierung mit der Umgestaltung des Chorraums in die Kirche gekommen. 1992 ermöglichten Spenden die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes mit dem Franziskusbrunnen, der Szenen aus dem Leben des Heiligen Franziskus zeigt, ebenfalls eine Faller-Arbeit. Auch das Hauptportal schmückt seit jenem Jahr das Gotteshaus.

Musikalisch gestaltet wird der Festgottesdienst vom Cäcilienchor Ludwigshafen und vom Friesenheimer Blechbläserensemble. Im Anschluss findet ein Umtrunk statt.