Das katholische Dekanat hat die Vorbereitungen für die öffentlichen Gottesdienste abgeschlossen – ab Montag können in Ludwigshafen wieder öffentliche Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden. Allerdings gelten laut Dekanat wegen der Corona-Pandemie strenge Vorgaben: So müssen sich die Gläubigen im Vorfeld für einen Gottesdienst anmelden. Und auch in den Kirchen müssen Regeln eingehalten werden: Es gelten Mindestabstände, weshalb in jeder Kirche die möglichen Sitzplätze markiert wurden. Nur Paare und Familien dürfen zusammensitzen. Ferner gilt in den Kirchen eine Maskenpflicht. Es wird keinen Gemeindegesang geben. Auf der Homepage des Dekanats (www.kath-dekanat-lu.de) werden alle Gottesdienst-Termine mit den Anmeldefristen und Anmeldemöglichkeiten genannt. Für die Pfarrei Heilige Petrus und Paulus sind Anmeldungen unter Telefon 0621/511255 möglich (für die Gottesdienste in der kommenden Woche muss die Anmeldung bis Donnerstag erfolgen). Für die Pfarrei Heilige Katharina von Siena sind Anmeldungen unter Telefon 0621/553324, für die Pfarrei Heilige Edith Stein unter Telefon 0621/652590 (für die Gottesdienste in der kommenden Woche muss die Anmeldung bis Donnerstag erfolgen) und für die kroatische Gemeinde unter Telefon 0621/523757 möglich. In den Pfarreien Heiliger Franz von Assisi und Heilige Cäcilia sind in der kommenden Woche noch keine Gottesdienste geplant. Außerdem gibt es am 17. und 24. Mai, 10 Uhr, die Online-Kirche des Dekanats im Heinrich-Pesch-Haus. Zu finden ist der Link unter www.heinrich-pesch-haus.de.