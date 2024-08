Im September ist es wieder so weit: Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Ludwigshafen startet wieder ihre Herbst-Altkleidersammlung. Gut erhaltene Schuhe und Kleider, Gürtel und Taschen können in den Kirchen und Pfarrzentren der Stadt abgegeben werden. Die KAB unterstützt mit den Spenden die Sozialkaufhäuser der Caritas.

Die Annahmen finden an zwei Samstagen statt: Am Samstag, 14. September, werden von 9 bis 11 Uhr am Eingang der Unterkirche St. Bonifaz (Gartenstadt), in der Kirche St. Sebastian (Mundenheim), in der Kirche St. Dreifaltigkeit (Hemshof) und der Kirche Christ König (Oggersheim) Spenden entgegengenommen. Im Maudacher Pfarrzentrum St. Michael öffnet die Annahmestelle von 9 bis 12 Uhr ihre Türen.

Am zweiten Sammeltag, Samstag, 28. September, können Spenden von 9 bis 11 Uhr in den Kirchen Maria Königin (Edigheim), St. Ludwig (Mitte) und Herz Jesu (Süd) abgegeben werden. In Ludwigshafen-Rheingönheim werden Spenden von 9 bis 12 Uhr am Eingang der Kirche St. Joseph entgegengenommen.