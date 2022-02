In den fünf katholischen Pfarreien der Stadt und der kroatischen Gemeinde gelten ab kommendem Sonntag, 6. Februar, neue Zugangsregeln für die Gottesdienste.

So ist es nicht mehr erforderlich, sich vor den Gottesdiensten schriftlich oder telefonisch in den Pfarrbüros anzumelden. „Damit entfällt das aufwendige Führen der Listen, was für die Pfarrbüros eine große Erleichterung ist“, sagt Pfarrer Josef Szuba. Der Empfangsdienst werde die Anzahl der Kirchenbesucher beobachten, damit die maximal erlaubte Personenzahl nicht überschritten werde. „Es kann also im Extremfall dazu kommen, dass wir Leute abweisen müssen“, so Szuba.

Drei Kirchen ausgenommen

Von dieser Regelung ausgenommen sind die Oggersheimer Kirchen Christ König und die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt sowie die kleine Kirche St. Cyriakus. Hier sei weiterhin eine Anmeldung erforderlich. „Die Gottesdienste sind gut besucht, und wir möchten den Kirchenbesuchern nicht den Einlass zum Gottesdienst verweigern“, erläutert der Pfarrer der Pfarrei Hl. Franz von Assisi, Wojciech Kordas.

Weiter Kontrollen

Weiterhin gibt es in allen Kirchen einen Empfangsdienst, der die Impfnachweise, beziehungsweise den Genesenen-Nachweis (3G-Regel) kontrolliert. Auch das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske gelten weiterhin. Für die Gottesdienstbesucher werden wieder Gesangbücher bereitgestellt.