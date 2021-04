Die Pfarreiräte der fünf katholischen Pfarreien in Ludwigshafen haben entschieden, dass ab Montag, 19. April, bis auf Weiteres keine Gottesdienste mehr stattfinden. Auch im Heinrich-Pesch-Haus sind die Gottesdienste derzeit ausgesetzt. Grund sind die hohen Inzidenzzahlen in der Stadt. Der Wert für Ludwigshafen lag am Sonntag laut dem Landesuntersuchungsamt bei 247,3 Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner und damit weiterhin weit über dem Wert von 50, ab dem eine Kommune als Risikogebiet gilt. Es ist der höchste Wert landesweit.

Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Gottesdiensten hängt dem Dekanat zufolge von der Entwicklung der Inzidenzzahlen ab und wird auf der Homepage (www.kath-dekanat-lu.de), den Homepages der Pfarreien und in der Tagespresse mitgeteilt.

Online-Angebote bleiben bestehen

Die Pfarrei Hl. Katharina lädt immer sonntags um 11 Uhr zu einem Online-Gottesdienst aus der Kirche St. Joseph in Rheingönheim ein, die Pfarrei Hl. Cäcilia feiert montags, mittwochs und freitags um 18.30 Uhr sowie sonntags um 11 Uhr einen Online-Gottesdienst. Die Links finden sich auf den Homepages der Pfarreien und der Dekanatsseite im Netz. Alle Pfarreien begleiteten die Gläubigen zudem auf ihren Internetportalen mit Impulsen durch die kommende Zeit.