Kommen Ihnen auch immer wieder Gedenktage entgegen, von denen Sie bei Weitem nicht geahnt hätten, dass es sie geben könnte? Im Januar finden Sie neben dem Blockflötentag einen Tag des Apfels, einen Schneemanntag, einen Jogginghosentag und einen Weltknuddeltag, nicht zu vergessen der Gedenktag gleich am 1. Februar, den „Ändere-dein-Passwort-Tag“. Mussten Kalenderhersteller früher die bekannten kirchlichen Feste, die Heiligenfeste und ein paar staatliche Feiertage berücksichtigen, gib es heute kaum einen Tag, der nicht mindestens doppelt belegt ist.

Bei all dem ist es schon außergewöhnlich, dass der Sonntag allwöchentlich meist mit einer anderen Farbe belegt ist. Uns Kirchen freut das schon. Ist es doch der besondere Tag, der frei von allen Verpflichtungen, sozusagen „gottgeschenkt“, ist. Ein kleines Osterfest jede Woche, das uns aufatmen lassen will.

Der Gegenteilstag

Einer der Gedenktage im Januar ist mir dann doch besonders ins Auge gefallen: Am 25. Januar ist der „Gegenteilstag“. Angeblich geht er zurück auf einen US-Politiker und Friedensrichter namens Alexander Kerr Craig, der seit dem Jahr 1872 regelmäßig seinen „Opposite Day“ begangen haben soll. Andere Quellen legen eine Verbindung zur Cartoon-Serie „Spongebob Schwammkopf“ nahe. Eine Folge der ersten Staffel nennt sich dort im Original tatsächlich „Opposite Day“. Der Tag will dazu ermuntern, einmal genau das Gegenteil von dem zu tun, was wir sonst an einem normalen Tag machen würden.

Wenn ich jetzt mal ehrlich auf meine vergangenen „gottgeschenkten“ freien Sonntage schaue, an denen etliches zu erledigen war, was in der Woche liegengeblieben ist, dann kann ich mir nur wünschen, dass ich den Gegenteilstag wieder für jede Woche am Sonntag wahrnehme. In diesem Sinne auch Ihnen einen guten Sonntag.

Die Autorin

Katharina Kloos (64) ist Gemeindereferentin der Pfarrei Heilige Katharina von Siena in Ludwigshafen.