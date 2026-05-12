Was tun, wenn ein Orkan über den Rhein-Pfalz-Kreis fegt und verheerende Schäden anrichtet? Das haben Verwaltungen am Freitag unter professioneller Anleitung geübt.

Es ist irgendwie schwierig, sich in die Szenerie reinzudenken. Ein Orkan soll über Böhl-Iggelheim und Schifferstadt hinwegfegen und immense Schäden anrichten. In der Realität herrschen draußen strahlender Sonnenschein und bestes Frühlingswetter. Doch das Drehbuch, das Jörg Schrömges und sein Team für die beiden Kommunen erstellt haben, ist anderer Meinung. Und nur das zählt für die Verwaltungen der beiden Orte sowie für die des Rhein-Pfalz-Kreises.

Da es eine Übung ist, ist das Unwetter tatsächlich auf Schifferstadt und Böhl-Iggelheim begrenzt. Die Warnung gab’s schon einen Tag vorher. Simuliert sind daher Schulen vorsichtshalber geschlossen geblieben. Die Simulation als solches fasst an einem Tag die Ereignisse von drei Tagen zusammen. Das heißt: Die Schlagzahl für die Verwaltungen wird regelmäßig erhöht.

Meldungen nach Drehbuch

Entsprechend lauten auch die Meldungen, die gemäß Drehbuch den Gemeinden mitgeteilt werden: Stromausfall im Seniorenheim, Unfall auf einer Landstraße inklusive auslaufenden Treibstoffs, vollgelaufene Keller, ein Zug ist mitten auf der Strecke stehengeblieben, die Fahrgäste müssen versorgt und untergebracht werden, Verunreinigung des Trinkwassers, ein Bombenfund samt Evakuierung von Anwohnern, eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz.

Weshalb Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) im Nachgang von einer „Herausforderung“ spricht. „Das war nichts Weichgespültes.“ Volk konnte, wie Amtskollege Peter Christ (CDU) in Böhl-Iggelheim und Landrat Volker Knörr (CDU) ein positives Fazit der Übung ziehen. „Wer wünscht sich schon einen solchen Krisenfall. Aber die Übung hat gezeigt, dass wir gut aufgestellt sind“, sagte Volk im RHEINPFALZ-Gespräch. Sowohl ihre Verwaltung als auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt seien gut vorbereitet gewesen. „Es war sehr anstrengend, aber wir waren auch mit Begeisterung dabei.“ Jetzt gelte es, dranzubleiben und sich regelmäßig weiterzubilden.

Bürgermeister und Landrat zufrieden

Auch Peter Christ zeigte sich im RHEINPFALZ-Gespräch zufrieden mit der Leistung sowohl vonseiten des Verwaltungsstabs als auch der Freiwilligen Feuerwehr. Vor allem die Kommunikation zwischen den beiden Ebenen Verwaltung und Feuerwehr habe diesmal gut funktioniert. Das sei beim vorherigen Test noch einer der Punkte gewesen, die als verbesserungswürdig eingestuft worden seien. „Ich bin froh, dass wir es gemacht haben und stolz darauf, wie wir es bewältigt haben“, sagte der Böhl-Iggelheimer Bürgermeister.

Mit dem Erreichen von Stufe vier musste der Rhein-Pfalz-Kreis die Hoheit bei der Krise übernehmen. Für Landrat Volker Knörr war es die zweite Katastrophenschutzübung. Im vergangenen Jahr, als den Verbandsgemeinden Maxdorf und Dannstadt-Schauernheim auf den Zahn gefühlt wurde, war er als Erster Kreisbeigeordneter in Vertretung von Clemens Körner (CDU) an Bord. Jetzt zum ersten Mal als Landrat.

Knörr: Deutlich strukturierter

„Im vergangenen Jahr war es schon gut. Jetzt ist es noch mal deutlich strukturierter abgelaufen“, konstatierte der Landrat im RHEINPFALZ-Telefonat. Es sei beruhigend für ihn als Landrat, dass er sich auf seine Mannschaft verlassen könne. „Routine ist nicht immer gut. Aber in dem Fall schon.“ Die Verwaltungsstäbe in Schifferstadt und Böhl-Iggelheim hätten die Aufgaben souverän gestemmt. „Wir müssen nur mal schauen, dass wir andere Katastrophen finden“, meinte er. Auch im vergangenen Jahr war ein schweres Gewitter mit Starkregen und Wind die Grundlage der Übung gewesen.

Eine jährliche Übung sei ebenso wichtig wie der stetige Aufbau und Erhalt der Infrastruktur. Als Beispiele nannte Knörr die Anschaffungen eines Einsatzleitwagens 2 sowie eines Rettungswagens. „Es ist wichtig, dass wir hier immer wieder updaten.“ Eines dieser Updates wird in Schifferstadt in ein paar Jahren zu sehen sein, wenn dort das neue Katastrophenschutzzentrum des Kreises steht. In der Fahrzeughalle des alten Gebäudes fand die improvisierte und kurzfristig einberufene Pressekonferenz statt, auf der Übungsleiter Jörg Schrömges in die Rolle des Ministerpräsidenten schlüpfte.

Auch wenn der Abschlussbericht noch ein bisschen auf sich warten lassen wird, stellte Schrömges den beteiligten Kommunen schon mal ein gutes Zeugnis für die Übung aus. Im Vergleich zu den Vorjahren habe es deutliche Fortschritte gegeben. Vor allem für die Feuerwehren sei es sehr aufwendig gewesen. „Aber die waren mega gut organisiert.“ Generell hätten sich die Teilnehmer „sehr leistungsstark“ präsentiert, „egal ob Verwaltung oder Feuerwehr“. Auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, die zum ersten Mal mit im Boot war, habe gut funktioniert. Schrömges betonte, dass der Rhein-Pfalz-Kreis im Land federführend sei, was die Ausbildung der Verwaltungsstäbe für den Katastrophenschutz sei.