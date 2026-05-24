Übungen zum Schutz vor einer Katastrophe sind theoretisch. Die Praxis kann einen schnell einholen. Die Verwaltungen müssen vorbereitet sein.

Vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit, hautnah bei der Katastrophenschutzübung des Rhein-Pfalz-Kreises sowie der Gemeinden Schifferstadt und Böhl-Iggelheim dabei zu sein. Als Journalist treibt mich eine gewisse Grundneugier an. Und auch wenn das bereits meine zweite Katastrophenschutzübung war – es gibt immer etwas Neues zu entdecken, man kann vergleichen und man lernt.

Nun liegt die Betonung bei dem Wort Katastrophenschutzübung auf dem Teil „Übung“. Selbstverständlich war damals kein Orkan über den Kreis gefegt. Selbstverständlich waren die Feuerwehren damals „nur“ theoretisch im Einsatz. Es mussten keine Keller leergepumpt werden. Es mussten keine Verletzten versorgt werden. Und das Trinkwasser war zum Glück auch in den Stunden der Übung von bester Qualität.

Doch wie schnell aus Theorie Realität werden kann, habe ich ein paar Tage später erlebt, als am Samstag in Limburgerhof ein Flugzeug in ein Wohngebiet stürzte. Gerade mal ein paar Hundert Meter von unserem Haus entfernt. Ich war gerade im Garten, habe den Knall gehört und die Trümmerteile gen Erde fliegen sehen.

Das Ausmaß des Unglücks habe ich dann erst später wahrgenommen, da die Kollegin Doreen Reber ohnehin auf dem Rückweg von einem Termin in Schifferstadt war und sich sofort ins Getümmel gestürzt hat. Am Montag habe ich mir für eine Geschichte mit Betroffenen selbst ein Bild von dem Unglück gemacht. In der Redaktion habe ich mit dem Limburgerhofer Feuerwehrchef Christoph Rahnke telefoniert. Und ich muss mich seiner Einschätzung anschließen: Limburgerhof ist nochmal glimpflich davongekommen. Dass es zwei Tote gab, ist schlimm. Aber es hätte für den Ort noch weit schlimmer kommen können.

Dieser Vorfall ist zum Glück nicht Alltag. Unterm Strich lebt es sich sehr ruhig im Rhein-Pfalz-Kreis. In unschöner Unregelmäßigkeit jedoch passieren auch hier Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich der Kreis und die Kommunen darum kümmern, dass sie im Fall einer Katastrophe gerüstet sind. Die Rettungskräfte – Polizei, Feuerwehr, Ärzte, Sanitäter, Technisches Hilfswerk – sind das dank regelmäßiger Übungen in Beruf und/oder Ehrenamt.

Doch auch in Verwaltungen müssen in solchen Fällen alle Rädchen ineinandergreifen. Das regelmäßige Üben eines Katastrophenfalls ist daher nicht nur richtig, sondern absolut notwendig. Der Flugzeugabsturz von Limburgerhof hat gezeigt, dass man auf behördlicher Seite jederzeit gerüstet sein muss. Für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt. Es ist wie beim Abschluss einer Feuerversicherung: Man hofft, dass man sie nie braucht.

Es ist daher aus meiner Sicht unerlässlich, dass der Kreis und die Gemeinden den eingeschlagenen Weg weitergehen, was die Vorbereitung der Verwaltungsstäbe auf den Katastrophenfall betrifft. Es darf hier auch nicht nur bei einer einmaligen Sache bleiben. Regelmäßiges Training muss sein. Ja, das kostet Geld. Aber mal ehrlich: Wäre es besser, wenn die Verantwortlichen im Fall der Katastrophe keinen Plan haben? Eben.

Daher ist es gut, dass der Kreis mit seinen Kommunen einen einheitlichen Weg beschreitet bei der Vorbereitung und jeder zur Not auch in einer anderen Gemeinde helfen kann. Damit dieses System auch so wie geplant funktioniert, muss jede Gemeinde mitmachen. Üben für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt. Der aber, wie Limburgerhof gezeigt hat, immer wieder vorkommen kann. Selbst im beschaulichen Rhein-Pfalz-Kreis.