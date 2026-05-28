Kurz nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht von Crans-Montana nahm die BG Klinik in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Überlebende auf. Beide sind wieder zu Hause.

41 Menschen, vor allem Jugendliche, ließen bei der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Ort Crans-Montana in der Neujahrsnacht ihr Leben. Etwa 115 wurden verletzt, zum Teil schwer. Die umliegenden Krankenhäuser wurden entlastet und Patienten zum Teil ausgeflogen – zwei von ihnen in die BG-Klinik in Oggersheim, die auf schwerste Brandverletzungen spezialisiert ist.

Dort wurden die Patienten zunächst stabilisiert und anschließend operiert, wie der Leiter der Verbrennungschirurgie Gabriel Hundeshagen damals erklärte. Mit Stabilisierung ist vor allem der Kreislauf gemeint, der nach Verbrennungen stark beeinträchtigt wird. Chirurgisch wurde dann jedes Stück verbrannte Haut entfernt und noch intakte geschont. Letztere waren nämlich wichtig für Hauttransplantationen. Auch die Pflege der Schwerverletzten war anfangs intensiv: Nahezu 24 Stunden war mindestens eine Pflegekraft anwesend und kümmerte sich um die Patienten. Mit dieser Art von Verletzungen seien sie „insgesamt fast die komplexesten Patienten, die es so gibt“, sagte Hundeshagen im Januar.

Jahrelange Arbeit für Patienten

Schon Anfang Februar konnte einer der Patienten, ein junger Australier, in seine Heimat entlassen werden. Dort wird er seitdem weiter medizinisch versorgt. Bei der zweiten Patientin, einer jungen Frau aus der Schweiz, hieß es Anfang Februar, dass sie sich auf einem guten Weg befinde. In ihre Heimat entlassen wurde sie allerdings erst Mitte April, wie die BG Klinik mitteilte.

Gabriel Hundeshagen leitet die Verbrennungschirurgie an der BG-Klinik in Ludwigshafen. Foto: Geir Dillan/BG Klinik Ludwigshaf

Trotzdem ist das ein weiter Weg vom Anfang ihres Aufenthalts, als teilweise noch künstliche Beatmung eingesetzt werden musste. Durchgestanden ist die Geschichte damit allerdings noch nicht für die Patienten. Denn: „Schwere Brandverletzungen sind häufig nicht mit dem Abschluss der Akutbehandlung beendet. Sie können eine langjährige Erkrankung darstellen, die den gesamten Körper betrifft. In vielen Fällen sind über Jahre hinweg wiederholte rekonstruktive Eingriffe notwendig“, sagt Arzt Hundeshagen.

Außerdem sei die weitere Physiotherapie wichtig, denn das fördere nicht nur den Aufbau und Erhalt von Beweglichkeit, was nach langen Krankenhausaufenthalten wichtig ist. Es sorge auch für „geschmeidiges Narbengewebe“, wie es die BG Klinik formuliert. Denn ein beträchtlicher Teil der Haut der Überlebenden trägt die Blessuren, trotz neuester Heilverfahren, noch sehr lange mit sich.