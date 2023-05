Auf frischer Tat ertappt worden sind in der Nacht zum Donnerstag vier mutmaßliche Autoteilediebe in der Pfingstweide. Laut Polizeibericht hatten Zeugen gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Parkdecks in der Amsterdamer Straße gehört und die Polizei alarmiert. Eine Streife kontrollierte die vier Männer, die gerade in einem Auto wegfahren wollten. In ihrem Fahrzeug entdeckten die Beamten diverse Werkzeuge zur Demontage von Katalysatoren. Bei einer Überprüfung des Parkdecks stellten die Polizisten fest, dass die Katalysatoren von zwei abgestellten Wagen bereits entfernt und unter diesen für den Abtransport bereitgelegt worden waren. Wegen des Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls wurden die vier Männer vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die mitgeführten Werkzeuge sowie ihre Mobiltelefone wurden sichergestellt. Gegen das Quartett wurden Strafverfahren eingeleitet.