Die Polizei hat drei Katalysatorendiebe auf frischer Tat ertappt. In der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr wurden die Ordnungshüter alarmiert, weil in der Froschlache (Friesenheim) verdächtige Geräusche zu hören gewesen seien. Die Polizeikräfte kontrollierten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren. In der Nähe stellten die Beamten einen aufgebockten Toyota Prius fest, an dem der Katalysator bereits für einen Diebstahl abgetrennt wurde. Bei den Männern wurden entsprechende Werkzeug gefunden. Außerdem waren sie mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Werkzeuge und das Auto wurden sichergestellt. Die Verdächtigen wurden auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Ob sie auch für weitere Katalysatorendiebstähle in Betracht kommen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.