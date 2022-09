Die Polizei hat drei Männer geschnappt, die am Freitag kurz nach Mitternacht versucht haben, einen Katalysator zu stehlen. Ein Zeuge hatte der Polizei verdächtige Personen gemeldet, die sich in der Erzberger Straße an einem Auto zu schaffen machten und augenscheinlich versuchten, den Katalysator auszubauen. Bei der sofortigen Überprüfung durch mehrere Polizeistreifen waren die Täter mittlerweile vom Tatort geflüchtet, konnten aber auf einem Parkplatz in der Industriestraße gestellt werden. Die drei Männer 30, 31 und 33 Jahre alt, wurden vorläufig festgenommen. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. An dem Auto entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Schaden.