Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag die Katalysatoren aus zwei geparkten Autos gestohlen. Laut Polizei machten sich die Täter an einem VW Golf im Brüsseler Ring (Pfingstweide) und einem Audi A 4 in der Rheinstraße (Oppau) zu schaffen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/ 963-2222.