Unbekannte Täter haben in Oggersheim aus zwei geparkten Autos die Katalysatoren gestohlen. Laut Polizei geschah die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der Opel Astra und der Mitsubishi Carisma waren in der Speyerer Straße und in der Fröbelstraße geparkt. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.