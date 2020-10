Zum wiederholten Mal hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen gestohlene Katalysatoren gemeldet. Es scheint sich um ein bundesweites Phänomen zu handeln.

Neben dem Diebstahl zahlreicher Schmuckplatten vom Hauptfriedhof beschäftigen die Ludwigshafener Polizei derzeit auch mehrere aus Autos gestohlene Katalysatoren. Ob – wie beim Hauptfriedhof – auch in diesem Fall von einer Diebstahlserie die Rede sein kann, stehe noch nicht fest. „Wir schließen einen Zusammenhang zwischen den Taten aber nicht aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Nachfrage – zumal die bisherigen Taten auch an teils ähnlichen Orten geschehen seien.

Ähnliche Tatorte

Der jüngste Fall ereignete sich zwischen dem 16. und 21. Oktober in der Prager Straße (Pfingstweide). Dort haben Unbekannte den Katalysator aus einem VW Polo gestohlen. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits weitere Taten in der Pfingstweide und in der Gartenstadt gemeldet.

Deutschlandweit Diebstähle

Neu ist das Phänomen nicht. Deutschlandweit häufen sich Berichte über Katalysatoren-Diebstähle – auch in anderen Teilen der Pfalz. Wie der Automobilclub ADAC mitteilt, sind bundesweit in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 240 Katalysatoren ausgebaut und entwendet worden. Das würden Auswertungen der ADAC-Straßenwacht zeigen. 2017 waren es laut dieser Statistik 38 Fälle, im vergangenen Jahr 169. Der ADAC geht jedoch von einer höheren Dunkelziffer aus. Attraktiv für Diebe könnten die Katalysatoren wegen des darin verbauten Platins sein oder als Verkaufsware auf dem Ersatzteilmarkt.

Zeugen gesucht

Hinweise zu allen Fällen in Ludwigshafen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.