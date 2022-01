Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Montag den Katalysator eines Opel Zafira ausgebaut und gestohlen, der am Jacob-von-Lavale-Platz im Stadtteil Süd abgestellt war. Die Polizei such Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.