Einen Katalysator haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag in der Pfingstweide aus einem geparkten Auto ausgebaut und gestohlen. Nach Polizeiangaben wurden die zwei Männer gegen 3.30 Uhr von einer Anwohnerin im Londoner Ring bei ihrem Treiben beobachtet. Die Frau hatte „Sägegeräusche“ gehört und die Polizei verständigt. Allerdings waren die Diebe mit einem dunklen Kombi entwischt, bevor die Polizei eintraf. Trotz unmittelbar eingeleiteter Nahbereichsfahndung blieb das Fluchtfahrzeug verschwunden. Die Polizei bitte um weitere Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621/963-2222.