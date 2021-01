Nach einem schweren Raub in einem Discounter in der Ludwigstraße (Innenstadt) sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann hatte am Dienstag gegen 20.45 Uhr den Laden betreten. Nachdem andere Kunden das Geschäft verlassen hatten, bedrohte der Täter laut Polizei den Kassierer mit einer Schusswaffe und nahm einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse mit. Der Täter flüchtete in Richtung Rathaus-Center. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und war bekleidet mit einer dunklen Mütze, dunklem Mund-Nasen-Schutz, dunkler Jacke und dunkler Hose. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.