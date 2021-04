Zur Nominierung des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidat von CDU und CSU erklärt der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, CDU-Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes: „Ich gratuliere Armin Laschet herzlich zur Kanzlerkandidatur der Union und werde ihn im Wahlkampf voll unterstützen. Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass man zu einer schnelleren Lösung gekommen wäre. Dennoch ist es ein zutiefst demokratischer Prozess, wenn auch mal einige Tage über die Frage der Kanzlerkandidatur gestritten wird. Es kann nicht alles geplant werden, manches muss auch ausdiskutiert werden. Wir sind nun einmal in der besonderen Situation, dass wir aus zwei Parteien bestehen, die eine gemeinsame Fraktion bilden. Ein Problem habe ich allerdings damit, dass so viele Details aus internen Sitzungen an die Öffentlichkeit gelangen. Das hat die Entscheidungsfindung in den gewählten Gremien, zu der auch das offene Wort gehört, erheblich erschwert. “ Kartes hatte sich im Vorfeld für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen.

„Parteibasis besser einbinden“

Es sei offensichtlich, dass die Entscheidung, die jetzt feststehe, in weiten Teilen nicht zum Bild an der Basis passe, fährt der 41-Jährige fort. „Auch in meinem Wahlkreis war das Stimmungsbild klar für Markus Söder. Ich habe mich in dieser Frage deutlich positioniert. Wir müssen aber auch feststellen, dass es in der K-Frage kein geregeltes Verfahren gibt, insbesondere, wenn es mehrere Kandidaten und keinen klaren Konsens zwischen den beiden Parteien gibt. Dies muss parteiintern unbedingt diskutiert und geändert werden.“

Die Parteibasis müsse dabei deutlich besser eingebunden werden, fordert Kartes. „Nun gilt es, dass wir uns hinter dem Kandidaten Laschet versammeln. Das Signal dazu hat auch Söder gegeben. Die Personaldiskussion muss damit beendet sein. Wir sollten nicht übersehen, dass sich namhafte Persönlichkeiten der CDU wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Friedrich Merz klar für Laschet ausgesprochen haben. Merz wird auch wieder für den Bundestag kandidieren. Das zeigt, was uns als Volkspartei weiterhin gut gelingt: Die Breite in der Partei einzubinden und unterschiedliche Strömungen zu integrieren.“

„Volle Konzentration gilt der Pandemie“

Kartes ergänzt: „Aber ich sage auch ganz deutlich: Noch ist keine Zeit für Wahlkampf. Unsere volle Konzentration gilt der Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Im Anschluss müssen wir alle Kraft in die Stärkung der Wirtschaft stecken, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, neue entstehen und wir aus der Krise herauswachsen. Wir müssen auch als Staat digitaler und widerstandsfähiger werden, damit wir auf künftige Krisen besser vorbereitet sind. Für diese immensen Herausforderungen haben wir einen regierungserfahrenen und durchsetzungsstarken Kanzlerkandidaten.“