Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die CDU in der Vorderpfalz setzt bei der Bundestagswahl wieder auf den Ludwigshafener Juristen Torbjörn Kartes. Der 41-Jährige hatte 2017 überraschend das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal gewonnen. Im September will er diesen Erfolg wiederholen – auch wenn seine Partei momentan in Umfragen abgestürzt ist.

Die Schlappe bei der Landtagswahl sitzt bei der CDU noch tief in den Knochen. Die Partei hat mit 27,7 Prozent der Stimmen das historisch schlechteste Ergebnis in Rheinland-Pfalz eingefahren. Auch