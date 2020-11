Die Bundesregierung hat in dieser Woche die Digitalisierung von Familienleistungen beschlossen. Die Geburtsurkunde sowie das Eltern- und Kindergeld können künftig online in einem Formular beantragt werden. „Damit werden Mütter und Väter von Bürokratie entlastet“, erklärt Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes (41, CDU), der in Berlin Mitglied im Familienausschuss ist.

„Antragswesen muss einfacher werden“

„Eine Bürokratie wie bisher können Eltern gerade in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt eines Kindes überhaupt nicht gebrauchen können“, so Kartes weiter. „Als zweifacher Vater begrüße ich diese neue Möglichkeit sehr und setze mich dafür ein, dass letztlich das gesamte familienpolitische Antragswesen einfacher und digitaler wird. Wir Eltern wollen Zeit mit unseren Kindern verbringen und nicht mit dem Ausfüllen von Formularen.“

Eltern müssen Kartes zufolge jetzt auch keine Nachweise mehr selbst einreichen und doppelte Angaben in verschiedenen Anträgen machen. Möglich werde das durch mehr Austausch zwischen den verschiedenen Ämtern – sofern die Eltern dem Datenaustausch zustimmen. Spätestens im kommenden Jahr sollen die Leistungen bundesweit allen Eltern online zur Verfügung stehen.

„Blaupause für die Digitalisierung der Verwaltung“

„Dieses Gesetz ist eine Blaupause für die Digitalisierung der Verwaltung“, so Kartes. „Immer geht es darum, den Alltag von Bürgern unkomplizierter zu machen und Verwaltungsleistungen schneller zur Verfügung zu stellen. Bis Ende 2022 sollen insgesamt knapp 600 digitalisierte Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen für die Bürger online bereitstehen.“