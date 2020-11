Erneut hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) eine Gaststätte in Ludwigshafen versiegelt. Nach einer Beschwerde kontrollierten die Einsatzkräfte laut Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag ein Lokal im Stadtteil Süd. Von außen war nicht zu erkennen, ob innen Betrieb herrscht. Im Gastraum saßen fünf kartenspielende Gäste, an die Alkohol ausgeschenkt wurde. Der Mann, der die Tür geöffnet hatte, konnte keine Gewerbe- beziehungsweise Gaststättenunterlagen vorlegen. Er sagte, dass kein Verantwortlicher vor Ort und auch nicht telefonisch erreichbar sei. Die KVD-Mitarbeiter versiegelten daraufhin die Gaststätte.