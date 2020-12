1000 Euro Schaden sind laut Polizei am Mittwoch bei einem Einbruch in ein Taxi im Stadtteil Nord entstanden. Um 3 Uhr hatte der Fahrer seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Rohrlachstraße abgestellt. Als sein Kollege gegen 7.30 Uhr das Fahrzeug übernehmen wollte, entdeckte er den Einbruch. Die unbekannten Täter hatten eine Scheibe zerstört und erbeuteten ein Kartenzahlungsgerät. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2773.