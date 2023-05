Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Marketing in Mumbai, Betriebswirtschaftslehre in Brisbane: Schon während des Studiums an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen hat Sabrina Birkhofer die Welt der Finanzen kennengelernt. Jetzt ist die Pfälzerin aus Deidesheim erfolgreiche Unternehmensberaterin.

Noch vor ihrem Bachelor-Abschluss im Bereich Marketing und dem Master in Internationalem Marketing-Management hat Sabrina Birkhofer Auslandssemester in Lissabon und Brisbane absolviert. In lebhafter