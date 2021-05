Karlheinz Huber aus Edigheim schreibt gerne Geschichten. Er veröffentlicht personalisierte Kinderbücher, in denen er seine jungen Leser in die Welt der Ritter, Drachen und Burgen der Region entführt. Über 900 Exemplare hat der gelernte Isolierer mittlerweile schon verkauft – und es sind noch mehr in Planung.

Angefangen habe alles mit einem Krümel. „Ich erzähle gern und lese sehr viel“, sagt Karlheinz Huber in seinem Garten in Ludwigshafen Edigheim. Der 58-Jährige, der ursprünglich aus Oggersheim kommt, erzählt, wie er zur Schreiberei gekommen ist. Zur Hochzeit seiner Tochter vor vier Jahren habe er als Hochzeitsgeschenk ein Märchen geschrieben.

„Als meine Tochter mir eröffnete, dass ich Opa werde und ein kleiner Krümel unterwegs ist, da hat das alles richtig angefangen“, erinnert er sich. So sei ihm dann die Idee zu seinem ersten Buch gekommen – „Eine Krümel-Geschichte“. Darin geht es um einen Krümel, der auf dem Küchenboden andere Krümel trifft, die von ihrer Herkunft erzählen. Sein Enkel ist seitdem die größte Inspiration des Edigheimers. Zu ihm habe er eine sehr enge Bindung.

Geschichten für den Enkel

In „Davids Rittergeschichten“, seinem bisher dicksten Werk, schickt der Großvater seinen Enkel ins Mittelalter und lässt ihn dort über 30 Abenteuer erleben. Dabei sei dem 58-Jährigen die historische Genauigkeit sehr wichtig gewesen. „Nach der ganzen Recherche habe ich auch erstmal an Wikipedia gespendet“, sagt er und lacht. Für ein Buch braucht der gelernte Isolierer nach eigenen Angaben nicht länger als drei Monate. Ist ein Buch fertig, versieht Karlheinz Huber es noch mit selbstgestalteten Bildern und lässt es dann von der Cousine seiner Ehefrau Korrektur lesen. Das fertige Buch schickt er an eine Internetdruckerei. Doch er habe mit seinen Werken ein größeres Publikum erreichen wollen. Ein Verlag musste her. „Über Facebook habe ich dann eine Aktion gestartet: Rittergeschichten suchen Verlag“, sagt er. So sei schließlich der Medu-Verlag aus Dreieich auf ihn aufmerksam geworden. „Da wurden die Geschichten dann noch mal ordentlich gelesen und abgeändert. Es ist schon erstaunlich, wie sich eine Geschichte ändern kann, nur durch ihre Schreibweise“, sagt der Ludwigshafener. Neben den Rittergeschichten wolle der Verlag noch weitere Geschichten des Hobby-Autors veröffentlichen. Und davon gibt es eine ganze Menge.

Ein Fan von Science-Fiction

Besonders stolz ist Huber, der hauptberuflich bei der BASF arbeitet, auf seinen mehrteiligen Science-Fiction-Roman „Galaxy Rulers“ – zu Deutsch: die Galaxie-Beherrscher. Als großer Fan der Star-Wars- und Star-Trek-Reihe habe er unbedingt auch selbst das Genre ausprobieren wollen. „Mündlich hat mir der Medu-Verlag die Veröffentlichung der Reihe schon zugesagt. Es gefiele ihnen sehr gut“, erzählt er. Der verheiratete Familienvater hat sich noch auf weitere Genres gestürzt. Neben einem Satire-Buch über seine eigenen Urlaubspannen hat er auch eine Autobiografie über das Berufsleben als Isolierer geschrieben. „Das ist mein beliebtestes Buch. Eine Firma wollte 300 Exemplare als Werbegeschenk für seine Mitarbeiter“, sagt Huber stolz. Momentan schreibt er an einem Band mit Horrorgeschichten. „Wenn man von seinen eigenen Geschichten Gänsehaut bekommt, ist das schon komisch.“

Personalisierte Bücher

Neben seinen vielen selbstgedruckten Büchern bietet Karlheinz Huber seinen Kunden auch an, die zahlreichen Kinderbücher personalisieren zu lassen. Bedeutet: Die Protagonisten und Nebenspieler seiner Geschichten werden auf Wunsch umbenannt. In detaillierten Listen können Interessierte dazu die einzelnen Namen eintragen. Hier steht dann auch, wie oft der Name im Buch vorkommt und in welchem Verhältnis die Figuren zueinander stehen. „Zuerst habe ich das nur für Freunde und Verwandte gemacht. Das macht immer riesigen Spaß“, erklärt der Autor. Sogar der Name des Haustieres hätte in seinen Büchern Platz.

Mit seinen Büchern wolle er seine Leser zum Lächeln und Staunen bringen. „Mir ist auch wichtig, dass eine Moral rüber kommt“, sagt er. Er habe aber niemals gedacht, dass sich aus einem Hochzeitsmärchen so eine große Sache entwickeln würde. Für die Zukunft hat er auch schon klare Pläne: „Ich möchte später gemeinsam mit meinem Enkel die Orte aus dem Ritterbuch bereisen. Das wäre schön.“

