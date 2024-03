Unter dem Motto „Ich! Und die anderen?“ steht die Jahresausstellung mit Arbeiten von Schülern des Edigheimer Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums (WHG), die vom 17. März bis 12. Mai im Karl-Otto-Braun-Museum Oppau, Edigheimer Straße 26, zu sehen ist. In jedem Jahr entwickeln Schüler der höheren Jahrgänge im Fach Bildende Kunst des WHG unter Anleitung ihrer Lehrerin Gabriele Klinger rund um eine spezielle Fragestellung eine Gruppenausstellung, die traditionell im Frühjahr im Oppauer Museum öffentlich präsentiert wird. Entstanden sind dieses Mal unter anderem Zeichnungen, Radierungen, Schriftbilder, Collagen und Kleinplastiken. Die künstlerischen Werke und ihre Bandbreite an Techniken vermitteln einen frischen Blick junger Erwachsener auf den Zustand der gegenwärtigen Welt. Im Rahmen einer Vernissage wird die Ausstellung am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist dort sonntags zwischen 10 und 13 sowie 14 und 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.