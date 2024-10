Der Projektzirkus Klecks gastierte eine Woche lang in der Karl-Kreuter-Schule in Oggersheim. Wie die Grundschule in einer Pressemitteilung informiert, war die Freude über das Angebot bei den Kindern groß. Alle durften mitmachen.

Als die knapp 360 Schülerinnen und Schüler der Karl-Kreuter-Schule in der letzten Woche vor den Herbstferien eines Morgens zum Unterricht gekommen seien, habe sie ein ungewohntes Bild auf dem Rasen in Aufregung versetzt. Wie Lehrerin Sandra Staat, die das Zirkusprojekt organisiert hat, berichtet, sollte die lang geplante Aktion mit der Familie Sperlich vom Zirkus Klecks in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien stattfinden. Nach einer Vorführung der Klecks-Künstler besuchten die Kinder Workshops, die sie wählen konnten: Taubenrevue, Schwebebalken, Jonglage, Zauberei, Clowns, Feuershow, Akrobatik, Trapez, Piraten oder Tüchertanz.

Zauberer und Jongleure

Nach mehreren Proben und einer Generalprobe fanden dann von Mittwoch bis Freitag die Vorführungen statt. Diese seien beim Publikum hervorragend angekommen, erzählt Staat. „Beim Tüchertanz haben die Kinder die Zuschauer bei wunderbarer Musik und Neonfarben träumen lassen. Die Clowns und Piraten haben für Gelächter gesorgt.“ Für Erstaunen und Raunen im vollbesetzen Zirkuszelt hätten die Schwebebalkenturner, Akrobaten, Trapezkünstler, Zauberer, Fakire, Jongleure und Taubenshowkinder gesorgt.

Finanziert wurde das Zirkusprojekt vom Förderverein der Karl-Kreuter-Schule. Nach der erfolgreichen Premiere soll die Aktion in vier Jahren erneut angeboten werden.