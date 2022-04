Die Wochenmärkte in Oggersheim, Edigheim und Gartenstadt (Königsbacher Straße) werden am 15. April wegen des Feiertags Karfreitag auf den Gründonnerstag, 14. April, vorverlegt. Der Markt in Oppau wird laut Marketinggesellschaft Lukom ersatzlos gestrichen. Die Samstagsmärkte am Osterwochenende finden wie gewohnt statt.