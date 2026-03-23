Der Angelportverein ASV Kellmetschweiher veranstaltet am Karfreitag sein traditionelles Backfischessen. Laut Ankündigung des Vereins werden die Zanderfilets frisch eingelegt, paniert und knusprig gebacken mit Remouladensauce und wahlweise Kartoffelsalat oder Brötchen serviert. Zusätzlich sind Calamares mit würziger Knoblauchsauce sowie Pommes im Angebot. Bereits ab 10 Uhr wird alles für den Frühschoppen vorbereitet sein, kündigt der Verein an. Alle Speisen können in der Zeit von 11 bis 16 Uhr am Anglertreff in der Mühlwiesenstraße, kurz vor der ehemaligen Liederkranzhalle verzehrt oder abgeholt werden. Für eine große Getränkeauswahl ist gesorgt. Sitzmöglichkeiten, auch überdacht, sind ausreichend vorhanden. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Vorbestellung unter 0157 79745098 bei Lothar Scheurer oder unter 0176 24802144 bei Michael Reichert bis spätestens 1. April erforderlich.