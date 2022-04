„Ob alt, ob jung, ob arm ob reich, bei den Anglern sind sie alle gleich.“ Unter diesem Motto lädt der Oppauer Verein „Gut Fang“ zu seinem traditionellen Karfreitagsfischessen (15. April) ein. Für die Gäste stehen die Gehlenhütte und ein beheiztes Festzelt bereit. Bei gutem Wetter werde zusätzlich für Sitzgelegenheiten im Freien gesorgt. Der Verein kündigt Getränke und Speisen zu zivilen Preisen an. Von Franz Josef Geiger und seinem Team werden 120 Kilogramm Victoriabarsch als Backfisch zubereitet. Von Peter Flohr, Wendelin Retzmann und Peter König werden 90 Kilo Forellen in eine spezielle Lake eingelegt, nachgeputzt, mit einer Gewürzmischung versetzt und mit Buchenholzmehl geräuchert. Geräucherte Forellen können ab Donnerstag, 14. April, 10.30 Uhr, an der Gehlenhütte erworben werden, teilt der Vereinsvorstand mit. „Fisch to go“ gibt es am 15. April in Friesenheim.