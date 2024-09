Neun Medaillen holten die Starter des Goju-Ryu Karatevereins Schifferstadt beim Goju-Ryu Karate Worldcup in Österreich für die deutsche Auswahl.

Rund 850 Teilnehmer aus der ganzen Welt gingen während des Goju-Ryu Karate Worldcups der WGKF (Weltmeisterschaft der World Goju-Ryu Karate Federation) im österreichischen Fürstenfeld (Ost-Steiermark) in den Altersklassen der U12 bis zur Leistungsklasse und Masterclass auf die Matten. Darunter waren auch acht Teilnehmer aus dem Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt. Sie stellten das größte Einzelkontingent der deutschen Mannschaft bei diesem viertägigen Worldcup. Stella Holczer (33), Martin Schoppel (36), Jan Hoffmann (25), Sara Djapa (24), Aleks Antonov (20), Marvin Egerland (19), Venera Stroh (15) und Mia Igl (13) kämpften sich alle Schifferstadter Karateka souverän bis in die Top Ten ihrer jeweiligen Wettkampfklassen vorkämpfen. Am Ende holten sie neun der insgesamt 41 deutschen Medaillen.

Stella Holczer holte sich Gold im Kumite-Einzel der Leistungsklasse Damen bis 55 Kilogramm. Ganz oben auf dem Treppchen stand auch das Kumite-Team Mixed mit Stella Holczer, Sara Djapa, Martin Schoppel und Jan Hoffmann. Das Kumite-Team in der Leistungsklasse Damen mit Stella Holczer und Sara Djapa errang Silber. Bronze gab es für Mia Igl in der Klasse U14 Kumite-Einzel weiblich über 48 Kilogramm. Weitere Bronzemedaillen sicherten sich Sara Djapa (Kumite-Einzel, Leistungsklasse Damen, bis 68 kg), Marvin Egerland (Kumite-Einzel, U21 Herren, bis 60 kg), Martin Schoppel (Kumite-Einzel, Leistungsklasse Herren, bis 75 kg sowie im Kumite-Masterclass Herren). Das Kumite-Team in der Herren-Leistungsklasse mit Martin Schoppel, Marvin Egerland und Jan Hoffmann wurde ebenfalls Dritter. Venera Stroh kam im Kumite-Einzel U16 weiblich bis 54 Kilogramm auf Rang fünf. Siebte Plätze erreichten Jan Hoffmann (Kumite-Einzel, Leistungsklasse Herren, bis 84 kg) und Aleks Antonov (Kata-Einzel, Leistungsklasse Herren).

Insgesamt hatte der Deutsche Karate Verband (DKV) 44 Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet für den Goju-Ryu Worldcup 2024 nominiert. Begleitet wurden sie von den DKV-Trainern Christian Krämer (Wettringen) und Michael Hoffmann (Schifferstadt), dem Assistenztrainer Ralf Ziezioe sowie von den internationalen Kampfrichtern Uwe Portugall, Adrianik Sabani, Andreas Hess und Wilfried Nickel sowie Horst Nehm (Dortmund) als offiziellen Vertretern des DKV. Die deutsche Mannschaft erkämpfte insgesamt acht Goldmedaillen, 13 Silbermedaillen und 20 Bronzemedaillen.