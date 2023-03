Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon lange ist das ehemalige Deutsche-Bank-Gebäude in der Ludwigstraße ein Schandfleck. Das will Unternehmer Adnan Karakaplan mit dem Neubau bezahlbarer Wohnungen ändern.

Der Name Adnan Karakaplan ist in Ludwigshafen mit einigen Vorzeige-Immobilienprojekten verbunden. Das Familienunternehmen des Geschäftsmanns hat das ehemalige Umspannwerk am Lutherplatz in ein urbanes