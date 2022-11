Auf und zu, 3G, 2G, Komplett-Lockdown: Kaum eine andere Branche erlebte während der Corona-Pandemie so ein Hin und Her wie die Club- und Barszene. Seit einem halben Jahr darf wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden, nun erwachte am Samstag „Mannheims Lange Nacht der Clubs und Bars“ wieder zum Leben. Mit freiem Eintritt für viele Clubs und Vergünstigungen oder Freigetränken an der Theke. Doch wie hat sich die Ausgehkultur nach zwei Jahren Pandemie verwandelt? Ist alles so wie früher? Ein Rundgang durch das Mannheimer Nachtleben. Mehr dazu hier.

Den Kita-Eltern in Frankenthal reicht es: Unzuverlässige Betreuungszeiten, vakante Stellen, hoher Krankenstand und eine Finanzdebatte um den Fortbestand von individueller Förderung in integrativen Einrichtungen haben sie am Samstag auf die Straße gebracht. Wir haben mit Müttern und Vätern über ihren Alltag und ihre Anliegen gesprochen. Mehr erfahren Sie hier.

Bei ihren Planungen rund um die großen Infrastrukturprojekte steht die Stadt Ludwigshafen nach eigenen Angaben vor wichtigen Weichenstellungen. Jetzt nennt sie konkrete Kosten und detaillierte Abläufe für die Hochstraßensanierungen. Mehr dazu hier.

Rund 300 Teilnehmern einer Kundgebung der AfD auf dem Speyerer Domplatz stellen sich am Samstag rund 250 Menschen aus einem Bündnis vieler gesellschaftlichen Gruppen entgegen. Es bleibt friedlich. Und der Beitrag der katholischen Kirche ist nicht zu überhören. Mehr dazu hier.

Der Angriff auf die IT-Systeme der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises lässt bei anderen Behörden die Alarmglocken schrillen. Andreas Heck, Leiter der IT-Abteilung der Stadtverwaltung Speyer, verweist auf ständig steigende Vorkehrungen, sagt jedoch: „Ob die Planungen einem eventuell unbemerkten Angriff 100-prozentig standhalten, kann niemand versichern. “ Hier geht’s zum Bericht.

Die Ökumenischen Sozialstationen Limburgerhof und Schifferstadt fusionieren zum 1. Januar 2023 zur „Ökumenischen Sozialstation Rhein-Pfalz Ost“. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es möchten. Dabei spielt auch die Ausbildung künftiger Pflegekräfte eine wichtige Rolle. Hier erfahren Sie mehr.