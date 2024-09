Mit dem traditionellen „Abpaddeln“ auf dem Rhein geht am Sonntag, 22. September, für die pfälzischen Kanuten nach rund sechs Monaten die Saison zu Ende. Ausrichter dieses offiziellen Saison-Finales für die Vereine und Mitglieder des Pfälzischen Kanuverbands ist die Paddlergilde 1933 Ludwigshafen: Vom Berghäuser Altrhein oberhalb von Speyer geht es für alle Bootsklassen ab 11 Uhr rund 20 Kilometer rheinabwärts zum Gelände und bewirtschafteten Bootshaus der Paddlergilde zwischen Rhein und Kiefweiher. Die Fahrt wird von Hans-Peter Kaub (Altrip), dem Vorsitzenden der Paddlergilde (Telefon 06236 30359), geleitet. Die Saison war am 17. März – ebenfalls von der Paddlergilde 1933 Ludwigshafen auf dem Rhein organisiert – eröffnet worden.

„Nikolausfahrt“ auf dem Rhein

Für hartgesottene Kanuten muss nach dem „Abpaddeln“ aber die Freizeit auf dem Wasser noch nicht beendet sein. Die Paddlergilde veranstaltet nach 20 Vereins-Kanutouren zwischen März und September im In- und Ausland traditionell am 8. Dezember auch wieder eine „Nikolausfahrt“ auf dem Rhein von Speyer zum Paddlergilde-Bootshaus nach Ludwigshafen und zusammen mit dem Pfälzischen Kanuverband am 31. Dezember (Start: 11 Uhr) auf demselben Kurs eine „Silvesterfahrt“, für die Beisitzer Hanno Deffner (Telefon 0621 551866) die Organisation übernommen hat. Diese ungewöhnliche Silvesterfahrt steht auch im Terminkalender des Deutschen Kanuverbands (DKV). Mitte März beginnt mit dem „Anpaddeln“ die neue Saison 2025.