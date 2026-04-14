Die Paddler-Gilde Ludwigshafen veranstaltet am Samstag, 18. April, einen Kanuflohmarkt auf ihrem Vereinsgelände am Kiefweiher. Das teilt der Verein mit.

Die Veranstaltung dauert von zehn bis 16 Uhr und richtet sich an Wassersportinteressierte sowie aktive Kanufahrer aus der Region. Angeboten werden gebrauchte Kanus, Paddel, Schwimmwesten und weiteres Zubehör rund um den Kanusport.

Neben dem Verkauf steht auch der Austausch im Mittelpunkt. Besucher haben die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich über den Kanusport zu informieren.

Private Anbieter können ohne Anmeldung teilnehmen. Die Standgebühr beträgt fünf Euro, für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenfrei. Parkplätze sind vorhanden, auch eine Anreise über den Rhein ist möglich.