Mehrtägige Wanderungen mit dem Kanu auf landschaftlich attraktiven Flüssen – mit diesem ungewöhnlichen Aspekt in ihrem sportlichen Angebot besitzt die Paddlergilde 1933 Ludwigshafen in der Region ein Alleinstellungsmerkmal.

In der gerade begonnenen Saison organisiert der Ludwigshafener Wassersportverein drei Mehrtages-Touren: Vom 11. bis 19. Juli geht es auf der Eger in Tschechien von Cheb nach Klasterec (105 Gesamtkilometer). Vom 8. bis 16. August wird auf der Fulda von Bad Hersfeld nach Hannoversch-Münden gepaddelt (120 Kilometer) und vom 12. bis 20. September von Konstanz nach Basel auf dem Hochrhein (200 Kilometer). Die Hochrhein-Tour hat einen besonderen Charakter, da hier auch das Fahrrad mitgenommen werden kann und Teile der Strecke am Ufer zurückgelegt werden können.

Für die Organisation der drei Kanu-Wanderfahrten ist die Paddlergilde-Wanderwartin Silvia Adloff verantwortlich, die dazu unter Telefon 0175 1594 302 auch detaillierte Informationen vermittelt.

Auf die Initiatorin dieser Kanu-Wanderungen ist mittlerweile auch der Deutsche Kanuverband (DKV) aufmerksam geworden: Adloff wurde nach Angaben von Vereinschef Hans-Peter Kaub bereits zu überregionalem Erfahrungsaustausch verpflichtet – „vielleicht geht von Ludwigshafen aus eine neue Kanu-Disziplin ihren Weg“, sagt Kaub. Der Verein beschreitet diesen Weg aktiv mit. Er hat beschlossen, noch in diesem Jahr für die Kanuten spezielle Rafting-Boote für den zusätzlichen Transport von Fahrrädern und Campingausrüstung bei Kanu-Wanderungen anzuschaffen.