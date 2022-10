Die Kantorei St. Sebastian Mundenheim startet wieder ein kirchenmusikalisches Projekt, das an Weihnachten aufgeführt wird: die Pastoralmesse G-Dur von Colin Mawby. Nach der Durststrecke der Corona-Pandemie hat der Chor unter der Leitung von Christoph Angeli ein neues Projekt aufgelegt und lädt alle Interessierten zur Teilnahme ein.

„Colin Mawby (1936–2019) zählt in den angloamerikanischen Ländern zu den bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten für geistliche Chormusik. Die Werke des ehemaligen Musikdirektors der Westminster Cathedral in London werden aber auch hierzulande immer stärker wahrgenommen und wertgeschätzt“, so Vorsitzender Mathias Kretz. Die Pastoralmesse G-Dur besteche durch ihre klangliche Frische und strahle eine geradezu fröhliche Zufriedenheit und Freude aus, die das Weihnachtsfest strahlend heraufscheinen ließe.

Mawbys Komposition sei auch für ungeübte Sängerinnen und Sänger leicht zu erlernen. Neben der Pastoralmesse von Mawby steht auch das Weihnachts-Wiegenlied von John Rutter („Christmas Lullaby“) auf dem Programm. Alle Interessierte seien eingeladen, bei diesem Chorprojekt mitzumachen.

Noch Fragen?



Die Chorproben beginnen am 11. Oktober, 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Sebastian, Pfarrer-Krebs-Straße 40. Die Aufführung wird am 25. Dezember um 19 Uhr im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche St. Sebastian stattfinden. Weitere Infos gibt es unter kantorei-st-sebastian.de oder über kantorei-sebastian@web.de.