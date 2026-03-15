Beim Mittelalter-Spektakel im Mannheimer Herzogenriedpark konnten die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Epoche abtauchen. Was dort zu erleben war.

Wenn Ritter mit Zwergen tafeln, Marktfrauen mit Spielleuten schäkern, Wikinger mit Landsknechten fechten und über all dem der Klang von Dudelsäcken liegt, hat der Herzogenriedpark wieder zum Mittelaltermarkt geladen. Neu war in diesem Jahr vor allem der Veranstalter. Wolfgang Adrian, jahrelang gärtnerischer Leiter und Organisator des mittelalterlichen Beisammenseins, ist in Pension gegangen. „Die Anzahl der Stände ist gleichgeblieben, aber der Aufbau ist etwas anders“, erklärte Kirsten Batzler aus dem neuen Veranstaltungsteam der Stadtparkgesellschaft die größte Veränderung zwischen fahrendem Volk und Wikingerlager.

Mittendrin war natürlich wieder Sebastian Köhler mit seiner Zeltlandschaft. „Wir haben 192 Quadratmeter überdachte Zeltfläche“, verriet „Ritter Sebastian zu Thüringen von der Ebersburg“. Diese Größe ist auch nötig, denn zu seinem Gefolge zählten immerhin 28 Personen, darunter elf Kinder. Geboten wurden denen nicht nur Schwertkämpfe, sondern auch reichlich zeitgenössische Spiele und Basteleien zum Zeitvertreib – eigentlich bot Köhler damit schon einen kleinen Mittelaltermarkt im Markt. „Nur der Schmied da nebenan gehört nicht zu uns.“ Für ihn ist Mannheim eine Art Testlauf. „Hier hole ich mein über den Winter eingelagertes Material aus der Garage und sehe, wo ich für den Rest des Jahres reparieren und nachbessern muss“, erklärte er. Immerhin ist der „fahrende Ritter“ in Kettenhemd und Rüstung das Jahr über auf zahlreichen Mittelaltermärkten mit dabei.

Nordmänner – Schrecken des Mittelalters

Auf der anderen Seite der Wiese befanden sich einmal mehr die „Wikinger des Danelag“. Ebenfalls gleich eine ganze Siedlung. „Wir sind mit 57 Leuten hier, darunter 40 Kämpfer.“ Mit Langschwert und Streitaxt demonstrierten Nico Kühn und seine Mitstreiter, dass die Nordmänner nicht allein friedliche Bauern, sondern für viele Regionen der Schrecken des Mittelalters waren. Die Kämpfe waren dabei nicht choreographiert, sondern sehr echt. „Reenactment Combat Fighting“ (RCF), zu Deutsch: „Freifechten“, nennt sich die zugehörige Sportart, die das Danelag den Besuchern demonstrierte.

„Volniks Gefolge“ hatte darauf den besten Blick. „Wir haben immer den Stand hinter der Bühne und dem Karussell“, verrieten die fahrenden Kaufleute aus der Rhein-Neckar Region, die als Gruppe Stammgäste in Mannheim sind und das gemeinsame Abtauchen in die Vergangenheit genießen. Mit leichtem Komfort: „Die Elektrogeräte haben wir in den Zelten gelassen“, verriet einer verschmitzt. Gut so, denn derartige Regelbrüche werden auf anderen Märkten streng geahndet. In Mannheim wird lediglich symbolisch scharf geschossen – von den Landsknechten der Freien Frankfurter Bürger und ihrer selbstgebauten Kanone. Die „Ladung“ besteht aus 100 Gramm Schwarzpulver und 25 Gramm Grieß.

Die Besucher, die wieder lange Wartezeiten an den Eingängen auf sich nahmen, genossen die gelungene Mischung aus einer Epoche, die immerhin rund 900 Jahre umfasst. Einige waren authentisch gewandet, andere eher aus Richtung „Fantasy“ mit Elfenohren oder Trollhörnern, wieder andere mit modernen Multifunktionsjacken. „Freitag war sehr gut besucht. Samstag begann der Zustrom erst gegen Nachmittag, aber dafür wurde der Abend lang“, bilanzierte Kirsten Batzler, die noch keinen Überblick über die Gesamtbesucherzahl hatte. Der Sonntag sei traditionell eher ein Familientag mit vielen Kindern. Aus organisatorischer Sicht habe sich das neue Team bewährt. „Es war ja für uns alle ein Sprung ins kalte Wasser, und wir werden sicher an der ein oder anderen Stellschraube drehen.“ Insgesamt war aber auch die jüngste Auflage des Mittelaltermarktes im Herzogenriedpark wieder ein voller Erfolg. Darauf einen kräftigen Schluck Met aus dem Trinkhorn!