Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen steigen wieder. Das könnte Auswirkungen auf das Filmfestival haben. Denn ab einer Inzidenz von über 35 dürfen aktuell nicht mehr als 500 Menschen auf das Areal auf der Parkinsel. Der Veranstalter plant aber mit 5000 Besuchern. Was geht, und was nicht geht.

Wie ist die aktuelle Lage?

Diese Woche hat der Inzidenzwert in Ludwigshafen die 35er-Warnmarke überschritten. Am Donnerstag lag er bei 46,4. Nach der aktuell geltenden Corona-Verordnung