Am Bahnhofsplatz hat ein defekter Kanal für einen Hohlraum unter der Fahrbahn gesorgt. Die Reparatur läuft bereits. Bei einem zweiten Loch ist der Grund noch unklar.

Mitten in Limburgerhof hat sich die Straße abgesenkt – und gleich an zwei Stellen haben sich Löcher in der Fahrbahn geöffnet. An der Kreuzung Paul-Münch-Straße/Bahnhofsplatz steht die Ursache für den Straßeneinbruch inzwischen fest: Ein Kanalschaden ist dort die Ursache für das rund einen halben Meter große Loch. Das bestätigte Reiner Bentz, Fachbereichsleiter Kommunale Betriebe der Gemeindeverwaltung Limburgerhof, im RHEINPFALZ-Gespräch.

Der Schaden sei klar lokalisiert und stehe nicht in Zusammenhang mit dem zweiten Loch in der nahe gelegenen Karl-Räder-Straße, versichert Bentz. „Das ist viel zu weit entfernt. Das hängt nicht zusammen.“ Die beiden Schadstellen liegen mehrere Hundert Meter Luftlinie auseinander.

Reparatur am Bahnhofsplatz läuft

Die Arbeiten am Bahnhofsplatz liefen bereits, sagt Bentz und verweist auf das Alter der Leitungen. Der betroffene Kanal sei rund 46 Jahre alt – ein Alter, in dem Schäden nicht ungewöhnlich seien. Durch den Defekt sei eine größere Menge an Material in den Kanal abgerutscht. Dadurch entstand unter der Fahrbahn ein Hohlraum, der sich schließlich an der Oberfläche bemerkbar machte. Um den Schaden zu beheben, muss die Stelle geöffnet werden. Erst dann kann der Kanal repariert, das Loch verfüllt und die Fahrbahn schließlich wieder stabil aufgebaut werden. Die Reparatur sollte nicht lange dauern, glaubt der Fachbereichsleiter. „Nächste Woche sollten die Arbeiten eigentlich abgeschlossen sein.“ Er rechnet damit, dass der Bereich dann wieder freigegeben werden kann.

Gemeldet worden war der Schaden nach dem Pfingstwochenende. Das Ordnungsamt sperrte den Bereich daraufhin ab, um zu verhindern, dass Fahrzeuge oder Fußgänger in Gefahr geraten.

Grund für zweites Loch vorerst unbekannt

Zum Schaden in der Karl-Räder-Straße gibt es dagegen bislang keine neuen Erkenntnisse. Erst wenn die Arbeiten am Bahnhofsplatz abgeschlossen seien, wolle die Gemeinde dort mit der Öffnung der Fahrbahn beginnen, erklärt Bentz. Wie tief der Hohlraum dort reicht und ob ebenfalls ein Leitungsproblem vorliegt, ist somit noch offen.