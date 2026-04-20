Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, führt von Dienstag, 21., bis Freitag, 24. April, in der Lagerhausstraße in Süd – Abschnitt zwischen Böcklin- und Scharnhorststraße – und in der Bruchwiesenstraße (West) – zwischen Ernst-Boehe- und Raschigstraße – Kanalsanierungen durch. Die Arbeiten erfolgen täglich von 9 bis 15 Uhr. Im Zuge der Maßnahmen könne es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. In der Lagerhausstraße werde der Verkehr im Baustellenbereich durch eine mobile Ampel geregelt. In der Bruchwiesenstraße werde je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr werde einspurig geführt. Die Stadtverwaltung bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und dankt für das Verständnis.