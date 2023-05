Unter der Hochstraße Nord (B44) beginnen die Gesamtbaumaßnahme betreffende Kanalbauarbeiten laut Stadtverwaltung am Montag, 5. Juni. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August 2025 an und werden sowohl in offener als auch in unterirdischer Form absolviert. Der Start ist im Bereich unterhalb der zum Abriss stehenden Nordtrasse parallel zur Straße „Unteres Rheinufer“. Weitere Arbeiten erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt neben der Hochstraße Nord im Bereich der Rheinuferstraße sowie am Rheincenter im Bereich der Straßenbahn zum Rathaus. Der Wirtschaftsbetrieb, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bemühe sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Thomas Böhle, Telefon 0621 504-6828, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der Abriss der maroden Hochstraße Nord soll in den 2030er-Jahren beginnen. Die Trasse soll durch eine ebenerdige Straße – Helmut-Kohl-Allee – ersetzt werden. Noch steht allerdings die Fianzierung nicht. Geschätzte Kosten für Hochtsraßen- und Rathausabriss: 1,1 Milliarden Euro.