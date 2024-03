Der Kanal in der Wormser Straße (Oggersheim) ist sanierungsbedürftig. Daher wird der Hauptkanal in geschlossener Bauweise durch Einziehen eines Inliners erneuert. Zuvor werden ab Dienstag, 2. April, die Hausanschlussleitungen teilweise mit einem Inliner und teilweise in offener Bauweise saniert, teilt die Stadtverwaltung mit. Vom 2. bis 19. April wird die Wormser Straße dafür im Abschnitt zwischen dem Altstadtplatz und dem Friedhof Oggersheim/Albin-Fleck-Platz auf einen Fahrstreifen verengt. Um während der Sanierung der Anschlussleitungen einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen, wird der betroffenen Straßenabschnitt mit einer temporären Ampelanlage ausgestattet. Sind die Arbeiten an den Anschlussleitungen beendet, beginnen die Arbeiten am Hauptkanal begonnen. Weitere Informationen beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Vincenzo Calcara, Telefon 504-6885.