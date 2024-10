In der Ganghoferstraße in Mundenheim beginnen ab Montag, 4. November, umfangreiche Kanalerneuerungsarbeiten. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die Baustelle bereits am Donnerstag, 31. Oktober, eingerichtet. Die Bauzeit für die Arbeiten ist auf etwa vier Monate angesetzt. Sowohl der Hauptkanal als auch alle Hausanschluss- und Sinkkastenleitungen werden erneuert. Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich der Ganghoferstraße auf Höhe der Hausnummern 13 bis 19, während der zweite Abschnitt von den Hausnummern 19 bis 23 reicht. In den ersten beiden Bauabschnitten wird der jeweilige Bereich in der Ganghoferstraße für den Individualverkehr gesperrt, und die Einfahrt in die Straße ist nur bis zur Baustelle möglich. Der dritte Bauabschnitt betrifft dann den Schänzeldamm. Für die Bauarbeiten im Bereich des Schänzeldamms wird nur eine Fahrbahn in Richtung Bruchwiesenstraße zur Verfügung stehen.