Der Kanal in der Dammstraße (Mitte) wird ab Montag, 27. Februar, erneuert. Begonnen werden die Arbeiten an der Berliner Straße. In diesem Bereich wird der Kanal in unterirdischer Stollenbauweise, in den anderen Bereichen in offener Bauweise erneuert. Der erste Kanalbauabschnitt verläuft von der Berliner Straße bis zur Einfahrt Parkhaus Dammstraße. Der zweite Abschnitt verläuft vom Parkhaus bis zur Otto-Stabel-Straße und der dritte Bauabschnitt erfolgt von der Otto-Stabel-Straße in Richtung Bismarckstraße. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden der Hauptkanal sowie alle Hausanschlusskanäle und Sinkkastenleitungen erneuert. Parallel zu den Kanalbauarbeiten im ersten Bauabschnitt finden Arbeiten der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) im Abschnitt Otto-Stabel-Straße bis Bismarckstraße statt. Die Zufahrt zum Parkhaus Dammstraße ist je nach Baufortschritt entweder über die Otto-Stabel-Straße oder Berliner Straße möglich. Während der Bauzeit bis Oktober bleibt die Dammstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Innerhalb dieser Zeit ist auch das Parken in der Straße nicht möglich. Die Gehwege sind von der Sperrung nicht betroffen. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Thomas Böhle, Telefon 504-6828, als Ansprechpartner zur Verfügung.